Британія продовжує закручувати гайки Москві: що відомо про нові санкції проти Росії

Велика Британія знову запровадила санкційні обмеження проти Росії. Нові санкції направлені на золотодобувний та нафтовий сектори. Більше про це – далі у тексті.

Загалом британський уряд запровадив санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з вище згаданими індустріями. Це рішення прокоментував міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

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Британія запровадила нові санкції

За словами чиновника, нові санкції спрямовані на тих, "хто надав підтримку Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото і нафту". Джеймс Клеверлі наголосив, що ці сектори відіграють найважливішу роль у контексті фінансування російського військового апарату.

Ми повинні продовжувати закручувати гайки Москві,

– підкреслив очільник британського дипломатичного відомства.

За даними порталу "Війна і санкції", станом на 2021 рік саме Росія була другим найбільшим виробником золота у світі з загальним обсягом виробництва у понад 330 тонн. Ба більше, видобування золота – це одна із найрозвиненіших індустрій в Росії. Відтак, цей сектор приносив досить значні суми до російського бюджету та сприяв розвитку економіки країни.

Ось, деякі компанії та особи, які потрапили до санкційного списку Великої Британії:

Найбільші російські виробники золота – Nord Gold Plc та Highland Gold Mining Ltd . Також до санкційного списку потрапили олігархи Владислав Свіблов та Костянтин Струков;

Трейдер Paramount Energy & Commodities DMCC, який використовує обманні методи задля пом'якшення впливу санкцій, пов'язаних із нафтовим сектором, для офіційної Москви;

Компанія "TK Fly Bridge" та її засновник Максим Єрмаков. Річ у тому, що ця фірма займається купівлею товарів подвійного призначення для російських виробників електроніки НПП "Исток" та Ecitech. Додамо, що Британія санкціонувала також 8 членів управління НПП "Исток";

Мережа, яка базується в ОАЕ та відповідальна за перевезення до Росії прибутків від реалізації російського золота. Додають, що йдеться про суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Санкції також були застосовані проти торговців дорогоцінним металом, які пов'язані з компанією.

Наразі відомо, що Велика Британія уже запровадила санкції проти понад 1800 юридичних та фізичних осіб. Зокрема, йдеться про 129 олігархів, статки яких оцінили у 145 мільярдів фунтів стерлінгів на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.