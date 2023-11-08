В целом британское правительство ввело санкции против 29 физических и юридических лиц, связанные с вышеупомянутыми индустриями. Это решение прокомментировал министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли.

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Великобритания ввела новые санкции

По словам чиновника, новые санкции направлены на тех, "оказавших поддержку Путину, помогая ему уменьшить влияние наших санкций на российское золото и нефть". Джеймс Клэверли отметил, что эти сектора играют важнейшую роль в контексте финансирования российского военного аппарата.

Мы должны продолжать закручивать гайки Москве,

– подчеркнул глава британского дипломатического ведомства.

По данным портала "Война и санкции", по состоянию на 2021 год именно Россия была вторым крупнейшим производителем золота в мире с общим объемом производства более чем в 330 тонн. Более того, добыча золота – это одна из самых развитых индустрий в России. Этот сектор приносил довольно значительные суммы в российский бюджет и способствовал развитию экономики страны.

Вот некоторые компании и лица, попавшие в санкционный список Великобритании:

Крупнейшие российские производители золота Nord Gold Plc и Highland Gold Mining Ltd . Также в санкционный список попали олигархи Владислав Свиблов и Константин Струков;

Трейдер Paramount Energy & Commodities DMCC, использующий обманные методы для смягчения влияния санкций, связанных с нефтяным сектором, для официальной Москвы;

Компания "TK Fly Bridge" и ее основатель Максим Ермаков. Дело в том, что фирма занимается покупкой товаров двойного назначения для российских производителей электроники НПП "Исток" и Ecitech. Добавим, что Великобритания санкционировала также 8 членов управления НПП "Исток";

Сеть, базирующаяся в ОАЭ и ответственная за перевозку в Россию доходов от реализации российского золота. Добавляют, что речь идет о сумме в размере 300 миллионов долларов. Санкции также были применены против торговцев драгоценным металлом, связанным с компанией.

Известно, что Великобритания уже ввела санкции против более 1800 юридических и физических лиц. В частности, речь идет о 129 олигархов, состояние которых оценили в 145 миллиардов фунтов стерлингов к моменту начала полномасштабного вторжения России в Украину.