"Боїмося, що ситуація просто вийде з-під контролю: чому у Росії б'ють на сполох через золото

У Росії занепокоєні обсягами золота, яке фізичні особи вивозять за межі країни. Ба більше, в останні місяці цей показник суттєво зріс. Більше про це – читайте далі.

Ситуація із золотом пов'язана із так званим "митом на падіння курсу рубля", яке почало діяти з жовтня 2023 року. По суті це експортне мито на низку товарів, яке прив'язане до курсу національної валюти. Зокрема, це стосується золота.

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У Росії б'ють на сполох через вивезення золота

Мито розраховують за таким принципом: якщо курс долара США перевищує позначку у 95 рублів, то розмір мита зростає до максимальних 7%, але якщо американська валюта коштує менш як 80 рублів, то ставка складає 0%.

У 2023 році російський рубль часто фіксував серйозні спади на ринку. Для прикладу, вартість долара та євро неодноразово перетинала психологічну важливу позначку у 100 рублів. За підсумками року, російський рубль увійшов до трійки найслабших валют з країн , які розвиваються.

Проте росіяни почали вивозити золото за кордон "у кишенях", аби уникнути сплати мита. Про це розповів заступник очільника Міністерства фінансів Росії Олексій Моісєєв. Для прикладу, російський чиновник заявив, що після запровадження мито зафіксували стрімке зростання обсягів закупівлі золота фізичними особами. Моісєєв не навів жодних конкретних цифр, але додав, що ситуація тривожна.

Зараз ми боїмося, що ситуація просто вийде з-під контролю,

– вказав Моісєєв.

Ба більше, російський Мінфін уже готується до обмеження експорту дорогоцінного металу фізичними особами, адже – це законний спосіб для того, щоб обійти мито.