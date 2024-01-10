"Боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля: почему в России бьют тревогу из-за золота

В России обеспокоены объемами золота, которое физические лица вывозят за пределы страны. Более того, в последние месяцы этот показатель существенно вырос. Больше об этом – читайте дальше.

Ситуация с золотом связана с так называемой "пошлиной на падение курса рубля", которая начала действовать с октября 2023 года. По сути это экспортная пошлина на ряд товаров, привязанная к курсу национальной валюты. В частности это касается золота.

Достойно внимания Мнения экспертов разделились: чего ждать от биткоина в 2024 году

В России бьют тревогу из-за вывоза золота

Пошлины рассчитывают по следующему принципу: если курс доллара США превышает отметку в 95 рублей, то размер пошлины растет до максимальных 7%, но если американская валюта стоит меньше 80 рублей, то ставка составляет 0%.

В 2023 году российский рубль часто фиксировал серьезные спады на рынке. К примеру, стоимость доллара и евро неоднократно пересекала психологическую важную отметку в 100 рублей. По итогам года, российский рубль вошел в тройки самых слабых валют из стран , которые развиваются.

Однако россияне начали вывозить золото за границу "в карманах", чтобы избежать уплаты пошлин. Об этом рассказал заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев. Например, российский чиновник заявил, что после введения пошлины зафиксировали стремительный рост объемов закупки золота физическими лицами. Моисеев не привел никаких конкретных цифр, но добавил, что ситуация тревожна.

Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля,

– указал Моисеев.

Более того, российский Минфин уже готовится к ограничению экспорта драгоценного металла физическими лицами, ведь – это законный способ для того, чтобы обойти пошлину.