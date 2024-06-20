Боротьба сигналів з Близького Сходу та США: що відбувається на ринку нафти

Ринок нафти зважує нові сигнали про ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Крім того, очікують на нові дані про запаси сировини у США.

Як змінилася вартість нафти

У четвер, 20 червня, вересневі контракти на нафту Brent зросли в ціні на 9 центів. Чорне золото торгується на рівні 85,16 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate подешевшали на 15 центів до 81,42 долара за барель. Йдеться про ф'ючерси на липень. Контракти на вересень на американську сировину, якими зараз торгують активніше, впали в ціні на 15 центів до 80,56 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,13 долара за барель (+ 0,07%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,54 долара за барель (- 0,04%).

Що впливає на ринок нафти

Фахівціпояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.

Марка нафти Brent зафіксувала незначні зміни на ринку, але досі торгується біля максимуму за 7 тижнів. Водночас ринок зважує геополітичну ситуацію на Близькому Сході, а також чекає на нові дані про резерви нафти у США.

Зокрема, нафта Brent трохи подорожчала на тлі новин про те, що ізраїльські танки просуваються в Газі. Тепер на ринку очікують, що ескалація в цьому конфлікті може призвести до зниження обсягів постачання сировини з ключового регіону для сектору.

З іншої сторони додають, що побоювання щодо збільшення резервів нафти більше турбують ринок, ніж ускладнення геополітичної напруги. Нагадаємо, що востаннє Управління енергетичної інформації США повідомляло про збільшення запасів сирої нафти на 2,26 мільйона барелів за тиждень, який завершився 14 червня.