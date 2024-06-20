Как изменилась стоимость нефти

В четверг, 20 июня, сентябрьские контракты на нефть Brent выросли в цене на 9 центов. Черное золото торгуется на уровне 85,16 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate подешевели на 15 центов до 81,42 доллара за баррель. Речь идет о фьючерсах на июль. Контракты на сентябрь на американское сырье, которыми сейчас торгуют активнее, упали в цене на 15 центов до 80,56 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,13 доллара за баррель (+0,07%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,54 доллара за баррель (- 0,04%).

Интересно! Специалисты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.

Что влияет на рынок нефти

Марка нефти Brent зафиксировала незначительные изменения на рынке, но до сих пор торгуется у максимума за 7 недель. В то же время рынок взвешивает геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ждет новых данных о резервах нефти в США.

В частности, нефть Brent немного подорожала на фоне новостей о том, что израильские танки продвигаются в Газе. Теперь на рынке ожидают, что эскалация в этом конфликте может привести к снижению объемов поставок сырья из ключевого региона для сектора.

С другой стороны добавляют, что опасения по увеличению резервов нефти больше беспокоят рынок, чем осложнение геополитического напряжения. Напомним, что последний раз Управление энергетической информации США сообщало об увеличении запасов сырой нефти на 2,26 миллиона баррелей за неделю, которая завершилась 14 июня.