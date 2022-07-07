Відставка Бориса Джонсона: як відреагували фінансові ринки та валюта

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон повідомив про своє рішення покинути посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Фінансовий сектор майже миттєво відреагував на цю новину.

7 липня позитивну динаміку на ринку продемонстрували й фунт стерлінгів, й британський фондовий індекс Financial Times Stock Exchange 100 Index (далі FTSE).

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Як відреагували ринки на відставку Джонсона

Зокрема, фунт стерлінгів зміцнив свої позиції проти американського долара. Станом на 12:30 за британським часом, фунт торгувався за ціною 1,1977 долара, зрісши на 0,37%. На момент створення цього матеріалу, цей показник зупинився на рівні 1,1951 долара за фунт, згідно з CNBC.

Водночас фондовий індекс FTSE торгувався приблизно на 1% вище після заяви Бориса Джонсона, який буде очолювати уряд Великої Британії до моменту призначення нового лідера країни. На ринку облігацій зафіксували таку ж тенденцію. Дохідність британських державних облігацій зросла на 2,136%.

Очільник відділу британських акцій у компанії London and Capital заявив, що на валютному ринку зафіксували "певне полегшення". Тоді як учасники ринку намагаються спрогнозувати, що чекає на економіку Британії після цього політичного кроку.

Що відомо про політичну ситуацію у Великій Британії:

У четвер, 7 липня 2022 року, Борис Джонсон повідомив про своє рішення покинути крісло прем'єр-міністра країни та піти з посади глави Консервативної партії;

Політик наголосив, що цей крок ніяким чином не вплине на підтримку України зі сторони офіційного Лондона;

Новим фаворитом на головну посаду в країні став міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Згідно з опитуванням, саме він наразі має найбільше шансів замінити Бориса Джонсона.

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