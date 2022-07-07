Отставка Бориса Джонсона: как отреагировали финансовые рынки и валюта

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон сообщил о своем решении покинуть пост премьер-министра Великобритании. Финансовый сектор почти мгновенно отреагировал на данную новость.

7 июля положительную динамику на рынке продемонстрировали и фунт стерлингов, и британский фондовый индекс Financial Times Stock Exchange 100 Index (далее FTSE).

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Как отреагировали рынки на отставку Джонсона

В частности, фунт стерлингов укрепил свои позиции против американского доллара. По состоянию на 12:30 по британскому времени фунт торговался по цене 1,1977 доллара, вырос на 0,37%. На момент создания этого материала этот показатель остановился на уровне 1,1951 доллара за фунт, согласно CNBC.

В то же время фондовый индекс FTSE торговался примерно на 1% выше после заявления Бориса Джонсона, который будет возглавлять правительство Великобритании до момента назначения нового лидера страны. На рынке облигаций зафиксировали такую же тенденцию. Доходность британских государственных облигаций выросла 2,136%.

Глава отдела британских акций в компании London and Capital заявил, что на валютном рынке зафиксировали "определенное облегчение". В то время как участники рынка пытаются спрогнозировать, что ждет экономику Британии после этого политического шага.

Что известно о политической ситуации в Великобритании:

В четверг, 7 июля 2022 года, Борис Джонсон сообщил о своем решении покинуть кресло премьер-министра страны и уйти с поста главы Консервативной партии;

Политик подчеркнул, что этот шаг никак не повлияет на поддержку Украины со стороны официального Лондона;

Новым фаворитом на главную должность в стране стал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Согласно опросу, именно у него сейчас больше всего шансов заменить Бориса Джонсона.

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