Центробанк не справляється: борги росіян за кредитами впритул наблизилися до 40 трильйонів

Росіяни мають все більше проблем з виплатою кредитів. Центробанк держави-агресорки оприлюднив нові дані та намагається впоратися зі зростанням боргового навантаження.

Згідно з останньою інформацією, борги росіян за кредитами стрімко зростають. Ця тенденція давно турбує російський центробанк, який намагається боротися з проблемою.

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Росіянам все складніше виплачувати кредити

Станом на 1 квітня банки у Росії видалили кредитів на 36,6 трильйона рублів. Також зазначають, що до цього варто додати 1,4 трильйона рублів іпотечних кредитів, які оформляли у вигляді цінних паперів. Це також борги населення, які у банків викупили іпотечні агенти. Наразі загальна сума боргів росіян за кредитами складає 38 трильйонів рубів.

Варто підмітити, що такі папери є й за іншими видами видами кредитів, тоді як частину прострочених боргів кредитори передають колекторам, проте загальні даних про це відсутні.

Зусилля центробанку Росії по боротьбі зі зростанням боргового навантаження успіхів не мають. Проте очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що у завдяки зростанню доходи громадяни одночасно більше зберігають та більше витрачають, зокрема, в кредит.

Додають, що кредитування у Росії зростає, як правило, завдяки вже закредитованим людям. Для прикладу, половина роздрібного портфеля банків припадає на позичальників із трьома кредитами і більше. Йдеться про 12,9 мільйона осіб.

У результаті регулятор починає все частіше застосовувати прямі обмеження. Як-от, з липня російський центробанк посилює вимоги для видачі незабезпечених споживчих кредитів, а також автокредитів, що сталося вперше.