Центробанк не справляється: борги росіян за кредитами впритул наблизилися до 40 трильйонів
Джерело:"Бізнес Цензор"
Росіяни мають все більше проблем з виплатою кредитів. Центробанк держави-агресорки оприлюднив нові дані та намагається впоратися зі зростанням боргового навантаження.
Згідно з останньою інформацією, борги росіян за кредитами стрімко зростають. Ця тенденція давно турбує російський центробанк, який намагається боротися з проблемою.
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Росіянам все складніше виплачувати кредити
Станом на 1 квітня банки у Росії видалили кредитів на 36,6 трильйона рублів. Також зазначають, що до цього варто додати 1,4 трильйона рублів іпотечних кредитів, які оформляли у вигляді цінних паперів. Це також борги населення, які у банків викупили іпотечні агенти. Наразі загальна сума боргів росіян за кредитами складає 38 трильйонів рубів.
Варто підмітити, що такі папери є й за іншими видами видами кредитів, тоді як частину прострочених боргів кредитори передають колекторам, проте загальні даних про це відсутні.До теми!
Додають, що кредитування у Росії зростає, як правило, завдяки вже закредитованим людям. Для прикладу, половина роздрібного портфеля банків припадає на позичальників із трьома кредитами і більше. Йдеться про 12,9 мільйона осіб.
У результаті регулятор починає все частіше застосовувати прямі обмеження. Як-от, з липня російський центробанк посилює вимоги для видачі незабезпечених споживчих кредитів, а також автокредитів, що сталося вперше.