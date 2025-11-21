Страждає друг Путіна: Білорусь не може погасити борг
- Білорусь має значні валютні резерви на папері, але ліквідності недостатньо для оперативних платежів.
- Білорусь планує залучити додаткові ресурси від Росії для покриття дефіциту.
"На папері" валютні резерви Білорусі значні. Станом, на 1 листопада, вони ніби як сягали – 13,7 мільярда доларів.
Чому в Білорусі погіршується ситуація?
Попри значні резерви, ліквідності недостатньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Новий удар для Кремля: один з найбільших НПЗ вирішив відмовитись від нафти з Росії
Станом на зараз, білоруські ресурси такі:
- для оперативних зовнішніх платежів доступно лише 5,3 мільярда доларів;
- приблизно 7 мільярдів доларів – це золото (через санкції його продають з дисконтом);
- 1,4 мільярда доларів – це спецзапозичення МВФ (тобто, вони недоступні для виплат).
Ситуація з боргами також не дуже позитивна:
- Білорусі потрібно 17,7 мільярда білоруських рублів для погашення боргу;
- та ще 6 мільярдів білоруських рублів для обслуговування зобов'язань.
Зверніть увагу! Відповідно до теперішнього курсу, 23,7 мільярда білоруських рублів це приблизно – 8 мільярдів доларів.
Офіційне визнання цього ризику пролунало від міністра фінансів Юрія Селиверстова: режим планує залучити додаткові ресурси від Росії для покриття дефіциту. Ця позиція відходить від нещодавніх заяв нацбанку про "самозабезпечення" і наміри використовувати внутрішні резерви, зокрема плановане скорочення запасів на 4,5 мільярда доларів,
– повідомляє українська розвідка.
Проте, потрібно розуміти, що і в Росії ресурси обмежені. Адже бюджетний дефіцит там зростає.
Важливо! Як повідомляє "The Moscow Times", дефіцит російського бюджету має сягнути 5,7 трильйона рублів до кінця року.
Яка ситуація в білоруській економіці зараз?
Білорусь сильно залежна від Росії. Через те що російська економіка сповільнюється, "страждають" білоруські підприємства. Зокрема, там виникають простої та зупинка виробництва, адже попит на продукцію падає.
Білорусь може посилити свою залежність від Росії. Білоруський уряд хоче звести третій енергоблок БелАЕС. Будівництво відбуватиметься за кошти Росії. Зауважимо, що мотив такого розширення не зовсім зрозумілий, адже БелАЕС повністю покриває потреби країни. Щобільше, інколи виникає надлишок генерації.