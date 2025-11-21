Страдает друг Путина: Беларусь не может погасить долг
- Беларусь имеет значительные валютные резервы на бумаге, но ликвидности недостаточно для оперативных платежей.
- Беларусь планирует привлечь дополнительные ресурсы от России для покрытия дефицита.
"На бумаге" валютные резервы Беларуси значительны. По состоянию, на 1 ноября, они вроде как достигали 13,7 миллиарда долларов.
Почему в Беларуси ухудшается ситуация?
Несмотря на значительные резервы, ликвидности недостаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
По состоянию на сейчас, белорусские ресурсы таковы:
- для оперативных внешних платежей доступно лишь 5,3 миллиарда долларов;
- примерно 7 миллиардов долларов – это золото (из-за санкций его продают с дисконтом);
- 1,4 миллиарда долларов – это спецзаимствования МВФ (то есть, они недоступны для выплат).
Ситуация с долгами также не очень положительная:
- Беларуси нужно 17,7 миллиарда белорусских рублей для погашения долга;
- и еще 6 миллиардов белорусских рублей для обслуживания обязательств.
Обратите внимание! Согласно нынешнему курсу, 23,7 миллиарда белорусских рублей это примерно – 8 миллиардов долларов.
Официальное признание этого риска прозвучало от министра финансов Юрия Селиверстова: режим планирует привлечь дополнительные ресурсы от России для покрытия дефицита. Эта позиция отходит от недавних заявлений нацбанка о "самообеспечении" и намерениях использовать внутренние резервы, в частности планируемое сокращение запасов на 4,5 миллиарда долларов,
– сообщает украинская разведка.
Однако нужно понимать, что и в России ресурсы ограничены. Ведь бюджетный дефицит там растет.
Важно! Как сообщает "The Moscow Times", дефицит российского бюджета должен достичь 5,7 триллиона рублей до конца года.
Какова ситуация в белорусской экономике сейчас?
Беларусь сильно зависима от России. Из-за того что российская экономика замедляется, "страдают" белорусские предприятия. В частности, там возникают простои и остановка производства, ведь спрос на продукцию падает.
Беларусь может усилить свою зависимость от России. Белорусское правительство хочет возвести третий энергоблок БелАЭС. Строительство будет происходить за счет России. Заметим, что мотив такого расширения не совсем понятен, ведь БелАЭС полностью покрывает потребности страны. Более того, иногда возникает избыток генерации.