"На бумаге" валютные резервы Беларуси значительны. По состоянию, на 1 ноября, они вроде как достигали 13,7 миллиарда долларов.

Почему в Беларуси ухудшается ситуация?

Несмотря на значительные резервы, ликвидности недостаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

По состоянию на сейчас, белорусские ресурсы таковы:

для оперативных внешних платежей доступно лишь 5,3 миллиарда долларов;

примерно 7 миллиардов долларов – это золото (из-за санкций его продают с дисконтом);

1,4 миллиарда долларов – это спецзаимствования МВФ (то есть, они недоступны для выплат).

Ситуация с долгами также не очень положительная:

Беларуси нужно 17,7 миллиарда белорусских рублей для погашения долга;

и еще 6 миллиардов белорусских рублей для обслуживания обязательств.

Обратите внимание! Согласно нынешнему курсу, 23,7 миллиарда белорусских рублей это примерно – 8 миллиардов долларов.

Официальное признание этого риска прозвучало от министра финансов Юрия Селиверстова: режим планирует привлечь дополнительные ресурсы от России для покрытия дефицита. Эта позиция отходит от недавних заявлений нацбанка о "самообеспечении" и намерениях использовать внутренние резервы, в частности планируемое сокращение запасов на 4,5 миллиарда долларов,

– сообщает украинская разведка.

Однако нужно понимать, что и в России ресурсы ограничены. Ведь бюджетный дефицит там растет.

Важно! Как сообщает "The Moscow Times", дефицит российского бюджета должен достичь 5,7 триллиона рублей до конца года.

Какова ситуация в белорусской экономике сейчас?