Вперед до зірок: як почати заробляти на акціях космічних компаній 

Космічна індустрія поки мало відкрита для приватних інвесторів, проте, вже сьогодні можна купити акції компаній, які працюють в цій сфері. На яких же цінних паперах космічних компаній можна заробити – читайте далі.

Протягом останніх років тема космосу та космічних технологій ставала все актуальнішої. А плани Ілона Маска та Джеффа Безоса свідчать, що це лише початок.

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Не лише SpaceX

Майже всі знають про те, що компанія Ілона Маска SpaceX створила ракети-носії Falcon 1, Falcon 9 і Falcon Heavy, а також космічний корабель Dragon, призначений для поповнення запасів на Міжнародній космічній станції. Проте, акції космічного гіганта не торгуються на фондових біржах.

Але для тих, хто хоче бути стати трішки ближче до космосу є інша опція: можна вкласти кошти в акції Tesla. Хоча ця компанія і не займається дослідженням космосу, зі SpaceX їх об'єднує постать засновника – Ілона Маска. Крім того, технології, які застосовуються при виробництві ракет для SpaceX також використовуються в автомобілях Tesla. Це означає, що успіхи SpaceX можуть позитивно позначитися і на успіхи Tesla, підштовхнувши акції до подальшого зростання. Крім того, є цілий ряд компаній в цій галузі на цінних паперах, яких можна непогано заробити.

Boeing: не тільки літаки

Компанія Boeing відома у світі здебільшого завдяки своїм літакам. Проте, корпорація також працює над створенням ракет і космічних кораблів. Boeing навіть брала участь у процесі створення ракети Saturn V, яка відправила Аполлон-11 на Місяць. Крім того, компанія створила велику кількість супутників, співпрацюючи з NASA.

Також, Boeing відповідає за управління Міжнародною космічною станцією і розробляє космічний корабель для доставлення астронавтів на МКС. З початку 2021 року активи Boeing майже подвоїли свою вартість – до 235 доларів. Ринкова капіталізація компанії досягла позначки у 137 мільярдів доларів. Тож, перспективи Boeing виглядають дуже непогано.

Airbus крокує до зірок

Аналогічна ситуація з компанією Airbus, яка займається не тільки розробкою літаків, але і недавно запустила ракету Vega зі супутником для моніторингу Землі. Зараз акції компанії поступово відновлюються після падіння до 48 доларів на тлі пандемії та різкого скорочення обсягів авіаперевезень. Наприкінці квітня 2021 року їхня вартість уже досягла 100 доларів, а на фоні успіхів корпорації позитивна динаміка котирувань може продовжитися.

Virgin Galactic та Maxar Technologies

Набирають оберти також компанії, які мають намір розвивати космічний туризм та займатися освоєнням космосу. Йдеться про Virgin Galactic та Maxar Technologies відповідно. Тема космічного туризму протягом останніх років досить часто витає у публічному просторі, а ця перспектива стає все реальнішою.

Створена у 2004 році аерокосмічна компанія Virgin Galactic активно працює у цьому напрямку і збирається незабаром відправити в космос перших туристів. Virgin Galactic стала публічною у 2019 році. Вартість акцій на відкритті торгів стартувала з 12,01 долара і всього за один день зросла в ціні відразу на 9%. З моменту виходу на біржу активи компанії подорожчали майже у 2 рази – до 22,54 долара. Наразі ринкова капіталізація Virgin Galactic становить понад 5 мільярдів доларів.

Інший приклад – корпорація Maxar Technologies, яка займається виробництвом космічної техніки:

роботів,

супутників зв'язку,

радіолокаційних систем зондування Землі,

космічних і наземних систем спостереження.

Саме ця компанія стоїть за створенням робота-маніпулятора для марсохода NASA. Прибутковість акцій Maxar Technologies багато в чому залежить від державних витрат США на космічні програми. Однак, її цінні папери з початку року підскочили в ціні вже у 4 рази – майже до 40 доларів, а ринкова капіталізація компанії досягла позначки 2,4 мільярда доларів.

Як заробити на космічних технологіях?

Космічна галузь досі є досить закритою сферою для приватних інвесторів, але попри цих активах можна непогано заробити. І найпростіший спосіб – це купити акції тієї чи іншої компанії, яка працює у цій сфері. Перш за все важливо вибрати правильну торговельну платформу. Одним з кращих торгових майданчиків як для початківців, так і для досвідчених трейдерів є Libertex від Forex Club, який надає доступ до понад 250 фінансових активів.

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