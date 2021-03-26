Понад 9 мільярдів доларів в день: блокування Суецького каналу завдає шалених збитків

Джерело:Bloomberg
Через блокування Суецького каналу масивним контейнеровозом, який сів на мілину, морські перевезення зупинились. Це призводить до збитків на суму близько 9,6 мільярдів доларів щодня.
Експерти оцінюють рух в західному напрямку у приблизно 5,1 мільярда доларів в день, а в східному – у близько 4,5 мільярдів доларів. Такі дані надає галузевий журнал Lloyd's List, однак називає ці підрахунки "грубими".
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Вони також повідомляють, що приблизно 165 суден чекають проходу через Суецький канал, а за оцінками Bloomberg – 185. Вони належать таким компаніям як AP Moller-Maersk, Mediterranean Shipping, Ocean Network Express і Yang Ming Marine Transport.
Судна, які чекають проходу через Суецький канал / Фото Bloomberg
Через збій руху постраждати може близько 13 мільйонів барелів сирої нафти на 10 танкерах. Про це заявив старший фрахтовий аналітик Vortexa Артура Ріхье. За його словами, 9 суден, які наповнені нафтопродуктами і біодизелем, перебувають за межами Суецького каналу в очікуванні відновлення проходу.
Роботи над вивільненням 400-метрового судна Ever Given, яке сіло на мілину в каналі у вівторок, 23 березня, тривають. Останні спроби його витягнути були безрезультативними.
Ever Give заблокував Суецький канал / Фото DW
Тривалість рятувальної операції серйозно впливає на ринок. За даними Bloomberg, близько 300 суден зі всього світу або застрягли в Суецькому каналі, або попереджають, що мають пройти ним незабаром.