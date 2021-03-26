Понад 9 мільярдів доларів в день: блокування Суецького каналу завдає шалених збитків

Через блокування Суецького каналу масивним контейнеровозом, який сів на мілину, морські перевезення зупинились. Це призводить до збитків на суму близько 9,6 мільярдів доларів щодня.

Експерти оцінюють рух в західному напрямку у приблизно 5,1 мільярда доларів в день, а в східному – у близько 4,5 мільярдів доларів. Такі дані надає галузевий журнал Lloyd's List, однак називає ці підрахунки "грубими".

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Вони також повідомляють, що приблизно 165 суден чекають проходу через Суецький канал, а за оцінками Bloomberg – 185. Вони належать таким компаніям як AP Moller-Maersk, Mediterranean Shipping, Ocean Network Express і Yang Ming Marine Transport.



Судна, які чекають проходу через Суецький канал / Фото Bloomberg

Збитки через блокування Суецького каналу

Через збій руху постраждати може близько 13 мільйонів барелів сирої нафти на 10 танкерах. Про це заявив старший фрахтовий аналітик Vortexa Артура Ріхье. За його словами, 9 суден, які наповнені нафтопродуктами і біодизелем, перебувають за межами Суецького каналу в очікуванні відновлення проходу.

Роботи над вивільненням 400-метрового судна Ever Given, яке сіло на мілину в каналі у вівторок, 23 березня, тривають. Останні спроби його витягнути були безрезультативними.



Ever Give заблокував Суецький канал / Фото DW

Тривалість рятувальної операції серйозно впливає на ринок. За даними Bloomberg, близько 300 суден зі всього світу або застрягли в Суецькому каналі, або попереджають, що мають пройти ним незабаром.

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