У мережі поширили "фейк" про блокування карток: Гороховський з Monobank пообіцяв відповідь

У мережі з'явилася інформація, що військово зобов'язаним можуть блокувати банківські картки. Цю інформацію прокоментував співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Інформація про "блокування карток" у разі неявки у військкомат після отримання повістки з'явилася сьогодні, 19 жовтня. Для прикладу, про це повідомили декілька телеграм-каналів та ЗМІ. До цих постів додали скриншоти із застосунку Monobank.

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Гороховський про блокування карток

Олег Гороховський наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Бізнесмен також назвав появу цієї інформації ІПСО. Далі – більше!

Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд буде заблоковано можливість використовувати банки,

– написав Гороховський.

Пізніше один із телеграм-каналів, який поширював цей фейк, теж спростував цю інформацію та перепросили перед банками. Нагадаємо, що експертка з фінансів й засновниця, СЕО izibank Анна Тігіпко назвала 5 головних причин для блокування картки в Україні.