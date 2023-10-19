Информация о "блокировке карт" в случае неявки в военкомат после получения повестки появилась сегодня, 19 октября. Например, об этом сообщили несколько телеграмм-каналов и СМИ. К этим постам добавили скриншоты из приложения Monobank.

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Гороховский о блокировке карт

Олег Гороховский подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Бизнесмен также назвал появление этой информации ИПСО. Дальше – больше!

Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд будет заблокирована возможность использовать банки,

– написал Гороховский.

Позже один из телеграмм-каналов, который распространял этот фейк, тоже опроверг эту информацию и извинились перед банками. Напомним, что эксперт по финансам и учредительница, СЕО izibank Анна Тигипко назвала 5 главных причин для блокировки карты в Украине.