Як можна швидко заблокувати банківську картку

Як пояснили спеціалісти платформи Нацбанку "Гаразд", потреба в терміновому блокуванні картки може виникнути в разі, якщо її загубили, викрали або залишили в банкоматі. Також опція є корисною тоді, коли випадково повідомили реквізити шахраям або отримали сповіщення з кодом підтвердження операції, яку не здійснювали.

Заблокувати банківську картку можна кількома способами, які можуть дещо відрізнятися залежно від банку. Тому варто завчасно уточнювати ці деталі. Фахівці наводять такі варіанти:

1. Дзвінок до контакт-центру банку на гарячу лінію, номер якої можна знайти на сайті установи чи зворотній стороні картки. Блокування відбувається через автоматичне меню або консультацію співробітника.

2. Через мобільний застосунок банку. Для цього потрібно вивчити його функціонал і знайти опцію блокування.

3. У найближчому відділенні банку, однак дорога до нього може вимагати тривалого часу. Також потрібно надати документ, що посвідчує особу.

4. За допомогою банкомата, якщо пристрої банку підтримують таку опцію.

5. Через чат-бот служби підтримки банку в якомусь із месенджерів.

Зауважимо, що працівники банку ніколи не запитують інформацію про PIN-код до платіжної картки, CVV-код чи CVC-код (тризначний номер на звороті платіжної картки).

Нагадаємо, що в Україні користувачі платіжних банківських карток можуть ставати жертвами шахрайських схем. Останнім часом зловмисники найчастіше використовують метод психологічного тиску, аби дізнатися дані про рахунки та доступи до них.