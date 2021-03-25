Blockchain.com два місяці поспіль залучав мільйонні інвестиції: скільки зараз коштує компанія

Криптокомпанія Blockchain.com успішно пройшла новий раунд інвестицій та залучила 300 мільйонів доларів. Цікаво, що лише місяць тому Blockchain отримала гроші від групи макроінвесторів. Про подальші плани компанії – читайте далі.

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Подвійна перемога

Цей раунд інвестицій пройшов під егідою DST Global, Lightspeed Venture Partners і VY Capital. Після нового траншу вартість компанії зросла до 5,2 мільярда доларів. Додамо, що у лютому 2021 року компанія отримала фінансування у розмірі 120 мільйонів доларів від групи макроінвесторів. Додамо, що у лютому 2021 року компанія отримала фінансування у розмірідоларів від групи макроінвесторів.

Генеральний директор компанії Пітер Сміт зазначив, що Blockchain має намір "агресивно розширювати" спектр своїх продуктів та сервісів. Крім того, керівництво компанії планує використовувати можливості щодо придбання інших компаній.

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Наразі основними напрямами роботи Blockchain є криптогаманець та сервіс для торгівлі криптоактивами, який популярний серед інституційних та дрібних інвесторів.

Сміт наголосив, що всі лінійки продуктів приносять прибуток компанії, а нові інвестиції допоможуть розширити бізнес. За його словами, продуктами та сервісами Blockchain користуються понад 31 мільйон клієнтів, кількість яких за останній рік зросла втричі.

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