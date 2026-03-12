Відбулася нова атака: серія нападів на судна у Перській затоці триває

У Перській затоці зафіксована нова атака на судна. Як відомо, постраждало 2 танкери. Зауважимо, що ці судна перебували в зоні іракських вод.

Що сталося з танкерами біля узбережжя Іраку?

Через удар по танкерах, зупинилися нафтові термінали країни, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Наразі тенденції вказують, що конфлікт на Близькому Сході може посилитись.

Річ у тім, що протягом останніх днів напади на судна почастішали. "Постраждали" танкери з багатьох країн.

Іракська державна організація з маркетингу нафти (SOMO) заявила, що танкери, що зазнали ударів у її територіальних водах, були "Safesea Vishnu" під прапором Маршаллових островів та "Zefyros" під прапором Мальти,

– вказує видання.

Стало також відомо, що суднам було наказано покинути нафтовий термінал Міна-аль-Фахал в Омані. Це частина запобіжних заходів. Водночас цей порт було відкрито через пару годин після того, як відбулася атака. Там здійснюються завантаження у штатному режимі.

Перебої Омані підсилили занепокоєння, що ситуація з експортом може погіршитись. А це стане поштовхом для цін на нафту. Зокрема, сьогодні марка Brent подорожчала на майже 10%, повідомляє Bloomberg.

Дрони також вдарили по паливних резервуарах у порту Салала, інші ж були перехоплені. З того часу Салала призупинила роботу своїх контейнерних та вантажних терміналів, тоді як інші оманські порти, такі як Дукм, працюють у звичайному режимі,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація з Ормузькою протокою зараз?