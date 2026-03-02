"Зворотній відлік" розпочато: як блокада протоки загрожує нафтовидобутку на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході ускладнив судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового обсягу перевезень нафти та зрідженого природного газу. Тож тепер виробники розпочали "зворотній відлік".

Як блокада загрожує нафтовидобутку?

У разі повного блокування шляху місцеві компанії зможуть підтримувати видобуток максимум 25 днів. Про це йдеться в аналізі JPMorgan Chase & Co., передає Bloomberg.

Дивіться також Світу загрожує найбільша нафтова криза за десятиліття: Reuters назвав наслідки ударів по Ірану

Найбільші виробники в регіоні – Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Ірак та Іран – мають загальну місткість наземних сховищ у приблизно 343 мільйони барелів. Тобто в разі зупинки постачання нафту можна буде зберігати лише протягом 22 днів.

Однак із рахуванням додаткової місткості в 50 мільйонів барелів, яку забезпечать порожні танкери на морі – близько 60 суден, загальний термін до вимушеного припинення виробництва можна продовжити максимум до 25 днів.

Довідка: Ормузька протока – водний шлях між Іраном та Оманом, що з'єднує Перську затоку з Аравійським морем.

Нагадаємо, після операцій США та Ізраїлю, а також атак Ірану у відповідь судновласники припинили постачання, що паралізувало рух у протоці. За даними на 28 лютого, щоденний обіг нафти там скоротився до 4 мільйонів барелів, що становить лише чверть від нормального рівня.

Чи врятують Близький Схід трубопроводи?

До слова, Саудівська Аравія та ОАЕ мають трубопроводи, що проходять альтернативними маршрутами, оминаючи Ормузьку протоку. Однак їх пропускна здатність недостатня для забезпечення щоденного експорту в обсязі 19 мільйонів барелів.

Коли цей поріг буде перевищено, фізичні можливості зберігання змусять виробників призупинити видобуток,

– йдеться у звіті аналітиків.

Раніше в Reuters повідомляли, що протока забезпечує постачання нафтопродуктів на основні азійські ринки, зокрема Китай та Індію. Нині в регіоні вже оцінюють свої запаси та альтернативні шляхи.