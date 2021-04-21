BlaBlaCar залучила мільйонні інвестиції: про яку суму йдеться і до чого тут українська компанія

Французький сервіс для спільних поїздок BlaBlaCar готовий реалізовувати нові проєкти та завойовувати нові ринки. Компанія навіть планує створити спеціальний додаток для своїх клієнтів.

Французький стартап BlaBlaCar залучив додатковий капітал у розмірі 115 мільйонів доларів. Інвесторами стали VNV Global, Otiva J/F AB та FMZ Ventures.

До теми Прославився яскравими е-скутерами: стартап Dott залучив майже 90 мільйонів доларів інвестицій

Нові кошти

Цього разу йдеться про фінансування у вигляді конвертованих облігацій. Це означає, що далі все буде залежати від наступної фінансової події: або нового раунду інвестицій, або первинного розміщення акцій (IPO) на біржі.

Конвертовані облігації – це іменні облігації, умовами випуску яких передбачена можливість їх обміну на звичайні акції підприємства. У разі конверсії відбувається трансформація позичкового капіталу у власний. Інвестори зі статусу кредиторів переходять у статус власників.

Співзасновник та генеральний директор французької компанії Ніколас Брюссон розглядає отримані кошти як "валюту" для IPO, оскільки на рахунках BlaBlaCar є "тонна грошей". Навіть якщо BlaBlaCar не вийде на біржу в межах певних часових рамок, то ці 115 мільйонів доларів конвертуються в акції компанії вартістю 2 мільярди доларів.

BlaBlaCar залучила мільйонні інвестиції / Фото Pexels

Стратегічна ціль

Наразі стратегія та ціль компанії полягає в такому – створення системи для спільного використання автомобілів, автобусів та агрегації. Ринок спільного використання автомобілів завжди був потужним джерелом доходу стартапу.

Лише у 2020 році послугами BlaBlaCar скористалися 50 мільйонів осіб у 22 країнах. Однак, протягом останніх кількох років почала зростати частка прибутків, які надходять від автобусів. Цей вид транспорту відкриває багато можливостей для компанії в країнах Східної Європи та на ринках, які розвиваються.

Зверніть увагу Нові виклики: як військова ескалація впливає на валютний ринок України

Однак, попри шалений потенціал та попит досі існує проблема з придбанням квитків на автобус онлайн. Загалом адресний ринок BlaBlaCar в цій категорії величезний. Крім того, компанія зосереджена на переміщенні офлайн-поставок на свій онлайн-ринок.

Саме тому BlaBlaCar придбала українську компанію Octobus, яка розробляє хмарні сховища для автоматизації автобусних пасажирських перевезень. Стартап також прагне створити спільноту лояльних клієнтів, які знову і знову будуть користуватися послугами сервісу.

Для виходу на новий рівень надання послуг стартап створить окремий додаток, за допомогою якого клієнти зможуть обрати оптимальний для них спосіб поїздки – автомобілем, автобусом і невдовзі поїздами, забронювавши квиток. BlaBlaCar готується додати операторів поїздів на свій сервіс до кінця 2021 року або на початку 2022 року.