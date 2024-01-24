Йдеться про найбільший кіпрський банк – Bank of Cyprus. Кредитор вирішив закрити свої відділення у Москві та Санкт-Петербурзі, за даними російських ЗМІ.

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Найбільший кіпрський банк покидає ринок Росії

Російський центробанк повідомив, що припинив акредитацію власних представництв на території Росії з 22 січня. Аналогічне рішення раніше цього місяця ухвалив швейцарський банк Banque Cramer&Cie SA, який працював на російському ринку з 2018 року.

Представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які представляють інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

До теми! Станом на сьогодні, 24 січня 2023 року кількість представництв іноземних кредиторів у Росії зменшилася до 23. Для порівняння, на початку 2022 року на ринку агресора було 37 іноземних кредитних організацій.

Варто додати, що у січні також почали фіксувати масовий вихід російських бізнесів з Кіпру. Зокрема, виявили, що уже понад 10 організацій почали процес передачі своїх активів до спеціальних адміністративних регіонів Росії з певним податковим режимом або до сусідніх країн, як-от Казахстан, інформує газета Phileleftheros.