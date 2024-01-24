Речь идет о крупнейшем кипрском банке. Bank of Kyprus. Кредитор решил закрыть свои отделения в Москве и Санкт-Петербурге, по данным российских СМИ.
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Крупнейший кипрский банк покидает рынок России
Российский центробанк сообщил, что прекратил аккредитацию собственных представительств на территории России с 22 января. Аналогичное решение ранее в этом месяце принял швейцарский банк Banque Cramer&Cie SA, работавший на российском рынке с 2018 года.
Представительства иностранных банков России не вправе проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но являющиеся самостоятельными юридическими лицами.
Следует добавить, что в январе также начали фиксировать массовый выход российских бизнесов из Кипра. В частности, обнаружили, что уже более 10 организаций начали процесс передачи своих активов в специальные административные регионы России с определенным налоговым режимом или в соседние страны, например Казахстан, информирует газета. Phileleftheros.