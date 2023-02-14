Інвестори тиснуть на банки, які досі працюють у Росії: все через кредитні привілеї для окупантів

У Росії, на жаль, продовжують працювати іноземні банки. Проте інвесторів все більше хвилюють нові вимоги, які ставлять перед фінансовими установами російський режим. Більше про це – читайте далі.

Інвестори посилюють тиск на європейські банки, які все ще не вийшли з ринку Росії, оскільки вони занепокоєні програмами кредитних канікул та інших пільг для окупантів, які загинули під час війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про списання заборгованостей за кредитами.

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Іноземні банки працюють у Росії

У Росії продовжують активно працювати філії низки банків з Європи. Серед них австрійська група Raiffeisen Bank International та італійська UniCredit. Виділяють такі моменти:

Ці фінансові установи є суттєвою частиною російської фінансової системи;

Крім того, ці банки входять до переліку з 13 системно важливих кредитних установ у Росії.

Занепокоєність інвесторів зростає

У 2022 році Raiffeisen Bank International отримав понад 50% своїх прибутків на російському ринку. Проте ці кошти фінансова установа не зможе вивести до Австрії через потужнісанкції проти Росії.

Роль іноземних банків у підтримці російської економіки у настільки критично важливий час для режиму Володимира Путіна непокоїть деяких інвесторів. Вони почали публічно говорити про це питання:

Представник норвезького пенсійного фонду KLP, який володіє акціями Raiffeisen та UniCredit, Кіран Азіз вважає, що компанії мають діяти дуже обережно у сучасних реаліях;

Кіран Азіз вважає, що компанії мають діяти дуже обережно у сучасних реаліях; Він також наголосив, що існує ризик використання іноземних банків, які продовжують працювати у Росії, для "іншого фінансування війни".

Ерік Крістіан Педерсон з Nordea Asset Management, який управляє понад 300 мільярдами євро, стурбований діяльністю вище згаданих банківських груп у Росії, а також виніс це питання для обговорення з керівництвом;

стурбований діяльністю вище згаданих банківських груп у Росії, а також виніс це питання для обговорення з керівництвом; Ще один важливий аспект, який його непокоїть, вимога надання кредитних канікул для російських окупантів.

Для прикладу, на офіційному сайті російської філії Raiffeisen опублікували інформацію про нову послугу для тимчасово мобілізованих росіян. Йдеться про кредитні канікули. Крім того, банк також фактично визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР", що по суті є підтримкою війни в Україні.

Річ у тому, що це ілюструє рівень небезпеки для іноземних компаній у юрисдикціях, де їх можуть змушувати йти на кроки, які прямо суперечать власним корпоративним цінностям.

Ми вважаємо, що для компаній правильно вийти з Росії, враховуючи її неспровокований напад на Україну,

– підкреслив Педерсон.

У Swedbank Robur наголосили, що будь-яка форма наживи на війні є неприйнятною. Компанія зі Швеції додала, що володіє активами й австрійського, й італійського банків, проте відмовилася розкривати деталі.