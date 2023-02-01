Загалом за 2022 рік австрійський банк заробив майже 3,8 мільярда доларів. Проте більші, ніж 50% цієї суми фінансова установа отримала на російському ринку.
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Прибутки Raiffeisen у Росії
Йдеться про суму у розмірі 2,2 мільярда доларів. Цей показник зріс порівняно із 2021 роком, оскільки тоді прибутки Raiffeisen Bank International у Росії складали майже третину від загальної суми. Збільшенню прибутків на російському ринку допомогло посилення рубля. Раніше повідомляли, що прибутковість російської філії Raiffeisen у 2022 році зросла на 313% за підсумками трьох кварталів.
Коментарі керівництва
В австрійському банку заявили про вивчення стратегічних варіантів для бізнесу. Один із них – вихід з ринку Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Проте додають, що банку потрібний певний час для остаточного рішення.
Генеральний директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль також повідомив, що наразі вони перебувають на стадії аналізу. За його словами, також є певний інтерес до операцій на території держави-агресорки, не уточнюючи деталі.
Фінансова установа, крім того, заявила, що вона зобов'язана робити усе відповідно до закону, як й інші банки у Росії. Щодо дочірньої компанії в Україні, то вони виділяють такі аспекти:
- Raiffeisen Bank в Україні працює із дотриманням усіх юридичних норм та вимог Європейського Союзу;
- Зокрема, йдеться про територіальну, політичну та економічну цілісність держави Україна.
Водночас за 2022 рік у банках Raiffeisen на території Росії кількість працівників зросла на 2,3% до 9 537 осіб. Паралельно фінустанова втратила 27% клієнтів – до 3,2 мільйона.
Попри те, що Raiffeisen Bank International отримав суттєву частку прибутків на російському ринку, усі ці кошти залишаться у його дочірньої компанії через санкції.
Реакція ринку
У середу вранці, 1 лютого, акції Raiffeisen Bank International зафіксували спад на 2,1%. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій австрійського банку коливається на рівні 16,23 євро (майже 18 доларів) за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 5,3 мільярда євро (5,8 мільярда доларів), згідно з даними Yahoo!Finance.