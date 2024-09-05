Битва металів: кому може поступитися золото, яке зафіксувало унікальний рекорд, у 2025 році

У 2025 році на ринку дорогоцінних металів очікують серйозні зміни. Зокрема, золото може програти іншому металу за темпами зростання ціни.

Золото чи срібло: прогноз на 2025 рік

Експерти Bloomberg Intelligence Еммануель Муньєрі та Грант Спор вважають, що наступного року срібло може випередити золото за темпами зростання. Вони виділили головні причини, які є позитивними для дорогоцінного металу.

Варте уваги На ринку нафти зафіксували кардинальні зміни

По-перше, йдеться про те, що промисловий попит на срібло, найімовірніше, буде й надалі зростати. Річ у тому, дорогоцінний метал відіграє важливу роль у фотоелектричному секторі. Тож завдяки цьому попит на срібло буде випереджати пропозицію у 2025 році.

По-друге, додають, що фундаментальні показники срібла стають кращими. Експерти Bloomberg Intelligence очікують, що дефіцит на метал на ринку цілком ймовірно буде зберігатися протягом 2024 – 2025 років у міру посилення попиту. Наразі середній прогноз вартості срібла на 2024 рік становить 27,53 долара за унцію.

Важливо! На момент створення цього матеріалу, срібло торгується з ціною на рівні 28,7 долара за унцію. З початку року дорогоцінний метал подорожчав на понад 20%. Максимальна ціна срібла у річному розрахунку становить 32,5 долара за унцію, згідно з даними Market Watch.

Водночас у контексті темпів зростання срібла до золота варто враховувати фактор Китаю, який є другою економікою у світі. Річ у тому, що Піднебесна намагається робити усе для відновлення економіки, а геополітичні ризики сприяють тому, що золото тримається на високому рівні. Нагадаємо, що у серпні 2024 року золото подорожчало до понад 2500 доларів за унцію. Це сталося вперше в історії.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного прибутку чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.