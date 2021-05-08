Біткойн збагатив Square на 3,5 мільярда: який потенціал криптовалюти сервіс буде розвивати

Платіжний сервіс Square похвалився першими фінансовими успіхами у поточному році. Як виявилося, неабияку роль у цьому процесі зіграв біткойн. Про цифри та факти – читайте далі.

Акції компанії зросли на 6% після оприлюднення звіту про дохід Square за перший квартал 2021 року. Фінансові досягнення перевершили прогнози експертів з Уолл-стріт:

прибуток на акцію : 41 цент проти 16 центів, які очікували аналітики Refinitiv

дохід: 5,06 мільярда проти прогнозованих 3,36 мільярда доларів.

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Успішний початок року

Квартальна виручка платіжної системи виросла на 266% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За три місяці компанія збільшила свій капітал на 5,06 мільярда доларів, "чистими" вона заробила 39 мільйонів доларів.

За даними Square, валовий дохід за перші три місяці поточного року склав 964 мільйони доларів. У річному обчисленні він виріс на 79%. На транзакціях компанія заробила 959,7 мільйона доларів, на підписці та послугах – 557,7 мільйона доларів, на обладнанні – 28,8 мільйона доларів.

Акції Square пішли вгору / Інфографіка Yahoo!Finance

Біткойн в дії

Цікаво, що біткойн приніс платіжному сервісу 3,5 мільярда доларів. Це у 11 разів більше, ніж минулого року. Проте, валовий дохід від криптовалюти склав всього 75 мільйонів доларів або приблизно 2% прибутку. У жовтні Square придбала біткойн на 50 мільйонів доларів, а в лютому витратила ще 170 мільйонів доларів на криптовалюту.

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Засновник та генеральний директор Square Джек Дорсі заявив, що компанія розглядає біткойн як потенційну національну валюту, і буде докладати максимум зусиль для того, щоб розвивати цю візію.

Наша увага перш за все зосереджена на тому, щоб біткойн став національною валютою. Це усуне численні непорозуміння для нашого бізнесу. І ми повністю впевнені, що це створить більше можливостей для розширення економічних прав та свобод у всьому світі,

– додав Дорсі.