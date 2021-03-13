Біткойн встановив новий історичний максимум: скільки коштує криптовалюта

Популярна криптовалюта знов виросла у ціні. Станом на 13 березня біткойн коштує понад 59 тисяч доларів – це історичний максимум.

Попередній історичний максимум біткойн встановив 21 лютого. Тоді криптовалюта коштувала 58 354 доларів.

Важливо Заробіток у 5 мільйонів доларів: з гаманця вивели біткойни, які пролежали там 11 років

Зараз же її вартість збільшилася на 395 доларів і становить 59 749 доларів. Дані свідчать, що криптовалюта відновила своє зростання після періоду спаду.

Чого очікувати від біткойна надалі

Канадський інвестор і телеведучий Кевін О'Лірі в коментарі Stansberry Research заявив, що в майбутньому біткойн стане стабільним фінансовим інструментом. Все тому, що цифрові монети перебуватимуть у багатьох інвестиційних портфелях, що захистить від ризиків.

Окрім цього, він вважає, що ринкова капіталізація першої цифрової монети може досягти 20 трильйонів доларів. Водночас гендиректор криптобіржі Kraken Джесс Пауелл в інтерв'ю Bloomberg Television спрогнозував, що в наступні 10 років біткойн подорожчає 1 мільйон доларів.

Що таке біткойн

Це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші.

Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.

Концепцію системи опублікували в листопаді 2008 року. Її автором став Сатосі Накамото.



Як змінювалася вартість біткойну / Дані Coinmarketcap