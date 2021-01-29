Біткойн виріс на 14% за кілька хвилин через Ілона Маска: що сталося

Засновник Tesla та SpaceX та найбагатша людина світу Ілон Маск у п'ятницю, 29 січня, змінив біо на своїй твіттер-сторінці. Це призвело до рекордного росту біткойна.
Джерело: твіттер Ілона Маска
Ілон Маск написав в описі своєї сторінки #bitcoin. Це мали змогу побачити понад 44 мільйони його фоловерів.
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За кілька хвилин після того, як Маск змінив опис, ціна біткойна підстрибнула на 10% до 36 900 доларів. Згодом ціна виросла ще і за останню добу ріст становить близько 14%.
Ціна біткойна 28 – 29 січня / Libertex
Це не вперше Ілон Маск впливає на ціну криптовалюти чи якого-небудь іншого активу.