Біткойн виріс на 14% за кілька хвилин через Ілона Маска: що сталося

Засновник Tesla та SpaceX та найбагатша людина світу Ілон Маск у п'ятницю, 29 січня, змінив біо на своїй твіттер-сторінці. Це призвело до рекордного росту біткойна.

Джерело: твіттер Ілона Маска

Що зробив Ілон Маск

Ілон Маск написав в описі своєї сторінки #bitcoin. Це мали змогу побачити понад 44 мільйони його фоловерів.

Зверніть увагу Найтоповіші акції 2020 року: як на цьому легко заробити гроші

Твіттер Ілона Маска / Скріншот

Як відреагував біткойн

За кілька хвилин після того, як Маск змінив опис, ціна біткойна підстрибнула на 10% до 36 900 доларів. Згодом ціна виросла ще і за останню добу ріст становить близько 14%.



Ціна біткойна 28 – 29 січня / Libertex

Як Маск впливає на ринки активів

Це не вперше Ілон Маск впливає на ціну криптовалюти чи якого-небудь іншого активу.

Нещодавно Ілон Маск написав похвальний пост про онлайн-магазин Etsy, чим підняв акції компанії на 11%.

Ще напередодні завдяки Маску виросли акції Signal Advance Inc. Хоча насправді Маск закликав свої фоловерів використовувати неприбуткову програму обміну повідомленнями Signal, але читачі сприйняли це по-іншому.