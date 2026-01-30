Впав до двомісячного мінімуму: біткойн оновив свою вартість
- Біткойн знизився на майже 3,9% у Сінгапурі, досягнувши ціни 81 102 доларів, що є найнижчим показником з 21 листопада.
- Зниження біткойна контрастує із зростанням попиту на золото через геополітичну нестабільність.
На початку торгів в Азії біткойн відчутно знизився. Він впав до нових двомісячних мінімумів. Така ситуація, зокрема, є наслідком погіршення настроїв, щодо цієї крипти.
Що відомо про здешевшання біткойна?
У Сінгапурі сьогодні біткойн впав на майже 3,9%. Ціна цієї монети опускалась до 81 102 доларів, повідомляє Bloomberg.
Зверніть увагу! Це найнижчий показник, починаючи з 21 листопада.
Зауважимо, що це падіння є закономірним, з урахуванням тенденцій, які до цього панували на ринку. Стрімке зниження біткойна розпочалося ще торік.
12 спотових ETF біткойнів, що котируються на американській біржі, зафіксували три місяці поспіль чистих викупів, що, якщо тенденція збережеться до кінця січня, стане найтривалішим стійким періодом відтоку коштів з моменту запуску цих інструментів у 2024 році,
– вказує видання.
Варто сказати, що таке зниження біткойна дещо контрастує з ситуацією із золотом. Інвестори намагаються "захиститись" від значної геополітичної нестабільності, для цього вони обирають традиційні безпечні активи, а не крипту.
Цікаво! Як показують дані Bloomberg, за цей період з вказаних продуктів було виведено орієнтовно – 5,7 мільярда доларів
Я не був би вражений, якби незабаром побачив, що BTC торгується в діапазоні 70 тисяч доларів. Якщо сьогодні ціна впаде нижче 80 тисяч доларів, вона може продовжити падіння протягом вихідних, і з огляду на нижчу ліквідність у ці дні це може мати надзвичайно значний вплив,
– вказав аналітик Kaiko Адам Маккарті.
Скільки зараз коштує 1 біткойн?
Наразі 1 монета коштує дещо більше ніж встановлений мінімум. Її ціна складає – 82 771,80 доларів, повідомляє investing.com.
Скільки коштує 1 BTC 30 січня 2026 року / Скриншот investing.com
Як змінювалась вартість біткойна?
Вартість біткойна встановила історичний максимум торік. 6 жовтня 2025 ціна цієї крипти сягала – 126 тисяч доларів. Згодом її вартість почала знижуватись. Цьому сприяли заяви Трампа, щодо тарифів. Тоді біткойн різко впав до 110 тисяч доларів. Згодом він торгувався близько 90 тисяч доларів.
У 2026 році вартість біткойна продовжила знижуватись. Зокрема, 2 січня фіксувалась ціна приблизно 89 тисяч доларів за монету.