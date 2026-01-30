Впав до двомісячного мінімуму: біткойн оновив свою вартість

На початку торгів в Азії біткойн відчутно знизився. Він впав до нових двомісячних мінімумів. Така ситуація, зокрема, є наслідком погіршення настроїв, щодо цієї крипти.

Що відомо про здешевшання біткойна?

У Сінгапурі сьогодні біткойн впав на майже 3,9%. Ціна цієї монети опускалась до 81 102 доларів, повідомляє Bloomberg.

Зверніть увагу! Це найнижчий показник, починаючи з 21 листопада.

Зауважимо, що це падіння є закономірним, з урахуванням тенденцій, які до цього панували на ринку. Стрімке зниження біткойна розпочалося ще торік.

12 спотових ETF біткойнів, що котируються на американській біржі, зафіксували три місяці поспіль чистих викупів, що, якщо тенденція збережеться до кінця січня, стане найтривалішим стійким періодом відтоку коштів з моменту запуску цих інструментів у 2024 році,

– вказує видання.

Варто сказати, що таке зниження біткойна дещо контрастує з ситуацією із золотом. Інвестори намагаються "захиститись" від значної геополітичної нестабільності, для цього вони обирають традиційні безпечні активи, а не крипту.

Цікаво! Як показують дані Bloomberg, за цей період з вказаних продуктів було виведено орієнтовно – 5,7 мільярда доларів

Я не був би вражений, якби незабаром побачив, що BTC торгується в діапазоні 70 тисяч доларів. Якщо сьогодні ціна впаде нижче 80 тисяч доларів, вона може продовжити падіння протягом вихідних, і з огляду на нижчу ліквідність у ці дні це може мати надзвичайно значний вплив,

– вказав аналітик Kaiko Адам Маккарті.

Скільки зараз коштує 1 біткойн?

Наразі 1 монета коштує дещо більше ніж встановлений мінімум. Її ціна складає – 82 771,80 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки коштує 1 BTC 30 січня 2026 року / Скриншот investing.com

Як змінювалась вартість біткойна?