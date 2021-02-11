Біткойн споживає більше електроенергії, ніж вся Аргентина

Джерело:Кембриджський університет
Майнінг біткойна потребує більше електроенергії, ніж вся Аргентина. Ситуацію може змінити зменшення вартості криптовалюти.
Енергії, яку споживає біткойн, вистачить на всі електрочайники у Великій Британії протягом 27 років. Відповідне дослідження провели вчені Кембриджському університету.
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На видобуток криптовалюти витрачається приблизно 121,36 терават-годин в рік. Це більше ніж в таких країнах, як:
Однак це все ж менше, ніж споживають увімкнені, але неактивні, домашні пристрої у США.
"З підвищеним попитом збільшується вартість кіловату, що стимулює застосування рідко використовуваних вугільних або газових електростанцій, які втрачають популярність у екологічному та економічному питанні", – зазначив фахівець консалтингової компанії PA Consulting Джеремі Клінгель, повідомляє MarketWatch.