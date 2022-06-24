Біткойн – провідний індикатор для фондового ринку, – інвестор зі США

Очільник фонду німецьких ринків, які розвиваються в Америці та засновник компанії LLP Mobius Capital Partners Марк Мобіус вважає, що біткойн має важливе значення для інвесторів, що торгують на фондових ринках.

Марк Мобіус, який протягом 30 років пропрацював у Franklin Templeton Investments, вважає, що біткойн – це важливий індикатор для ринку. Він називає найвідомішу криптовалюту світу показником настроїв інвесторів.

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Роль біткойна для інвесторів

На думку експерта, якщо падає біткойн, то наступного дня аналогічну динаміку демонструє індекс Dow Jones. Мобіус додав, що це свідчить про те, що біткойн – це провідний індикатор.

Лише, коли інституційні та індивідуальні інвестори по-справжньому визнають свою поразку та припиняють вкладати більше грошей у ринок через втрати, то настрої досягнуть дна.

Крім того, на фоні побоювань щодо глобальних ризиків рецесії змели мільярди доларів ринкової капіталізації біткойна. Цифрова монета втратила приблизно 70% від свого піка, коли ціна коливалася на рівні 20 тисяч доларів. Цей спад стався паралельно із зануренням у ведмежий ринок світового індексу акцій MSCI. До того ж інвесторів непокоять ще кілька факторів:

вплив підвищення процентних ставок у більшості країн,

порушення ланцюгів постачання у Китаї та Європі.

Поки криптоінвестори, які вкладають у біткойн, "все ще говорять про придбання монети на спаді – це означає, що є надія". За словами Мобіуса, це свідчить про те, що "ми ще не досягли дна ведмежого ринку".

Що таке ведмежий ринок Це тенденція, коли фондовий ринок вступає у стадію довготермінового занепаду. Це більше ніж два місяці. Так називають ринок, коли падіння досягає 20%.

Інвестор також додав, що вважає за потрібне наразі тримати певну суму у готівці й може розмістити їх в індійські акції у наступних секторах:

будівельні матеріали,

програмне забезпечення,

медичні дослідження.

На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 20 726 доларів за монету. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 395,3 мільярда доларів, згідно з CoinDesk. Максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів за монету у листопаді 2021 року.