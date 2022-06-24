Биткойн – ведущий индикатор для фондового рынка, – инвестор из США

Руководитель фонда развивающихся в Америке немецких рынков и основатель компании LLP Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что биткойн имеет важное значение для инвесторов, которые торгуют на фондовых рынках.

Марк Мобиус, который в течение 30 лет проработал во Franklin Templeton Investments, считает, что биткойн – это важный индикатор рынка. Он называет самую известную криптовалюту мира показателем настроений инвесторов.

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Роль биткойна для инвесторов

По мнению эксперта, если падает биткойн, то на следующий день аналогичную динамику показывает индекс Dow Jones. Мобиус добавил, что это свидетельствует о том, что биткойн – это ведущий индикатор.

Только когда институциональные и индивидуальные инвесторы по-настоящему признают свое поражение и прекращают вкладывать больше денег в рынок из-за потерь, настроения достигнут дна.

Кроме того, на фоне опасений по поводу глобальных рисков рецессии смели миллиарды долларов рыночной капитализации биткойна. Цифровая монета потеряла примерно 70% своего пика, когда цена колебалась на уровне 20 тысяч долларов. Этот спад произошел параллельно с погружением в медвежий рынок мирового индекса акций MSCI. К тому же инвесторов беспокоят еще несколько факторов:

влияние повышения процентных ставок в большинстве стран,

нарушение цепей снабжение в Китае и Европе.

Пока криптоинвесторы, которые вкладывают в биткойн, "все еще говорят о приобретении монеты в упадке – это значит, что есть надежда". По словам Мобиуса, это свидетельствует о том, что "мы еще не достигли дна медвежьего рынка".

Что такое медвежий рынок Это тенденция, когда фондовый рынок вступает в стадию долгосрочного упадка. Это больше двух месяцев. Так называют рынок, когда падение достигает 20%.

Инвестор также добавил, что считает необходимым держать определенную сумму в наличных деньгах и может разместить их в индийские акции в следующих секторах:

строительные материалы,

программное обеспечение,

медицинские исследования.

К моменту создания этого материала стоимость биткойна колеблется на уровне 20 726 долларов за монету. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 395,3 миллиарда долларов, согласно CoinDesk. Максимально криптовалюта стоила около 69 тысяч долларов за монету в ноябре 2021 года.