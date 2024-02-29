Біткойн випередив російський рубль за важливим показником: що відбувається на ринку

З початку 2024 року біткойн стрімко дорожчає. Зокрема, в останні дні курс цифрової монети фіксував рекорд за рекордом та наблизився до важливого психологічного рівня. Ба більше, цифрова монета навіть випередила одну класичну валюту.

Перш за все нагадаємо, що під час торгів у середу, 28 лютого, вартість біткойна перетнула позначку у 64 тисячі доларів за монету. Для розуміння, історичний максимум біткойна зафіксували на рівні майже 69 тисяч доларів. Це було наприкінці 2021 року, інформує 24 Канал.

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Біткойн випередив російський рубль за капіталізацією

Згідно з даними CoinDesk та CoinMarketCap, загальна кількість усіх біткойнів в обігу становить 19,6 мільйона штук. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,2 трильйона доларів. Вартість біткойна, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 62 тисяч доларів за монету.

Цікаво, що біткойн випередив рубль за рівнем капіталізації. Додають, що капіталізація російської валюти становить 1,1 трильйона доларів. Варто зауважити, що в останні роки рубль неодноразово фіксував серйозні обвали на ринку.

Історія біткойна почалася у 2008 році, коли особа під псевдонімом Сатоши Накамото опублікувала у мережі концепцію цифрової монети. Справжнє ім'я творця головної криптовалюти у світі досі залишається загадкою. Перша криптовалюта була офіційно запущена у січні 2009 року.

Загалом у рейтингу світових валют біткойн йде за швейцарським франком з капіталізацією 1,29 трильйона доларів. До трійки лідерів входять китайський юань, долар США та євро.