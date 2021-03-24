Біткойн може вирости до 115 тисяч доларів: коли очікувати нових рекордів

Перша та найвідоміша криптовалюта біткойн б'є рекорди за рекордами й нещодавно досягла 60 тисяч доларів. Що прогнозують для біткойна, читайте на Фінанси 24.

Що прогнозують для біткойна

Блокчейн хедж-фонд Pantera Capital очікує, що ціна біткойна сягне 115 тисяч доларів вже цього літа. Цікаво, що прогноз зробили ще у квітні 2020 року, коли він здавався малореалістичним.

Цікаво Автомобіль Tesla тепер можна придбати за біткойн, – Ілон Маск

Тепер ж генеральний директор Pantera Capital Ден Морхед стверджує, що біткойн цей прогноз випереджає, а відтак може досягти цієї позначки ще раніше.

Прогноз Pantera базується на моделі– це спосіб виміряти достатність певного ресурсу. Для цього визначають запаси – тобто скільки біткойну є у світі та обсяги виробництва – тобто скільки біткойну майнять за рік.

Майнити біткойни стає все важче. Кожні 4 роки обсяг майнингу зменшується удвічі. А чим менше буде з'являтися нових біткойнів – тим швидше ростиме ціна активу.

Чи варто вірити прогнозу

Прогнози Морхеда вважаються вартими уваги, оскільки інвестор відомий своєю діяльністю на Уолл-стріт.