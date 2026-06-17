Депутат з Хмельниччини задекларував найбільшу кількість біткоїнів
Депутат від Хмельницької міської ради від "Батьківщини" Олександр Кізляр задекларував значний криптопортфель. Він найбільший серед українських держслужбовців.
Скільки крипти має Кізляр?
Кізляр задекларував, що він має у власності 100 біткоїнів(BTC), повідомляє Opendatabot.
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Також він має 1 000 ефіру (ETH). Сума цих активів, відповідно до теперішніх цін, як вказують дані investing.com:
- BTC – приблизно 648 тисяч доларів за 100 біткоїнів або, згідно з теперішнім курсом – 285 мільйони гривень;
- ETH – майже 75 мільйонів гривень.
Цікаво, що другий по вартості портфель серед держслужбовців у нардепа з партії "Слуга народу" і голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка. Він володіє 80 біткоїнами, їхня приблизна вартість – 228 мільйонів гривень.
Третє місце посіла представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова. Вона, як відомо, має 20 BTC. Сума цих активів оцінюється в майже 57 мільйонів гривень.
Цікаво, що станом 2025 рік, найбільше декларантів крипти було з поліції. Їхня частка складає приблизно 19% від всіх.
Статистика декларантів крипти в Україні / Скриншот Опендатабот
Зауважимо, достатньо мало нардепів декларують крипту. Загалом таких 4% від загальної кількості. Тобто, 16 осіб з 391. Найбільші обсяги криптодоларів задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош. Вона має більш як 1 019 мільйони USDT. Наразі це приблизно 46 мільйонів гривень.