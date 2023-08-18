Масштабні розпродажі потужно вдарили по біткойну: до чого тут Китай та США

Найвідоміша цифрова монета світу – біткойн – стрімко втрачає позиції на ринку. Криптовалюта навіть зафіксувала новий антирекорд. Про ключові зміни та фактори впливу – далі у тексті.

Загалом на фінансових ринках наразі триває досить масштабний розпродаж. На цьому фоні, курс біткойна знецінився до мінімуму за 2 місяці.

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Новий обвал біткойна

Під час торгів у четвер, 17 серпня, біткойн подешевшав відразу на 7,2%. Це стало піковим одноденним спадом з листопада 2022 року. Тоді зазнала краху криптобіржа FTX.

На момент створення цього матеріалу, вартість флагмана ринку криптовалют коливається на рівні 26 426 доларів за монету. Ринкова капіталізація становить 514,29 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Історичний максимум біткойн зафіксував у листопаді 2021 року. Тоді ціна монети злетіла майже до 69 тисяч доларів за монету.

Що впливає на фінансові ринки

На початку серпня 2023 року заговорили про новий статус біткойна. За даними звіту Bloomberg та компанії K33, цифрова монета демонструє більш стабільну динаміку на ринку і стає більше схожою на золото.

Наразі у різних регіонах світу фіксують масштабні розпродажі активів. Зокрема, на ринках Азії ця тенденція триває уже третій тиждень, а днем раніше відразу кілька основних індексів Волл-стріт завершили сесію з від'ємною динамікою.

Головна причина – побоювання інвесторів щодо перспектив економіки Китаю. Ще один фактор впливу – це ймовірність того, що ключова ставка у США буде на високому рівні протягом довшого періоду.