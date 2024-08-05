"Біткойн-кросівки" від Трампа: кандидат у президенти США випустив своє взуття

Дональд Трамп, який нині балотується у Президенти США, створив лімітовану серію "біткойн-кросівок". Про це він оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп випустив кросівки

Після свого виступу на конференції Bitcoin 2024 колишній президент Дональд Трамп представив лімітовану серію взуття. Під час своєї промови Трамп пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера і заявив про свій намір зробити США світовим центром криптовалют.

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Купіть свої біткойн-кросівки просто зараз. Це обмежений тираж, вони пронумеровані, і тепер можна розплатитися за допомогою BTC або вашої улюбленої криптовалюти,

– написав Трамп у твітері.

Ця лімітована колекція складається з:

пар у золотому кольорі (1000) – за 499 доларів кожна;

пар у срібному кольорі (4000) – 299 доларів.

Найдорожчу серію розкупили за перші три години з моменту старту продажів.

На кросівках логотип біткойна супроводжується написом: "Трамп – криптопрезидент". Цей вислів відображає послідовну підтримку колишнього президента Дональда Трампа індустрії цифрових активів.

Крім того, реліз включає спеціальну пропозицію: п'ять пар кожного типу кросівок були підписані Трампом, а покупці мають шанс отримати пару з автографом випадково.

До слова ці кросівки уже з'явилися на eBay, де їх продають набагато дорожче — від 700 до 2 500 доларів.