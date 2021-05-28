Британець втратив майже пів мільярда доларів через витівку мами: що вона зробила

Криптовалюти для багатьох людей стали щасливим білетом у світ фінансової незалежності. На жаль, не всі інвестори можуть втримати удачу у своїх гаманцях.

Користувач Reddit зізнався, що втратив 400 мільйонів доларів у біткойнах. Роль головного лиходія в цій історії дісталася його мамі.

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Трейдер втратив багатомільйонний капітал через маму

Британець розповів, що у 2010 році придбав 10 тисяч біткойнів всього за 80 доларів. За порадою друзів він зберігав ключ-доступ не на флешці, а на ноутбуці. Після стрімкого зростання вартості цифрової валюти хлопець поїхав додому, щоб знайти комп'ютер з доступом до свого "скарбу". Проте, реальність виявилася жорстокою. Мама інвестора просто викинула ноутбук з його паролем, оскільки він був старий та поламаний.

Я буквально знепритомнів. Я був злий, розгублений, шокований та вражений,

– розповів про свої емоції чоловік у 2019 році.

"Трейдер" зізнався, що йому важко жити нормальним життям після цієї втрати, адже він міг стати мультимільйонером. За словами чоловіка, він досі живе з батьками та ходить на роботу, яку ненавидить. Британець скаржиться, що біткойн "зруйнував його життя". Деякі користувачі платформи Reddit мають сумніви щодо правдивості цієї історії, але анонімний користувач у коментарях наполягає на тому, що це правда.

Попри все втрачений капітал британця – це капля в морі для надзвичайно нестабільного ринку криптовалют. Наприклад, інвестор з Німеччини втратив майже 300 мільйонів доларів. Він понад 10 років був вимушений спостерігати за зростанням свого капіталу, не маючи до нього доступу. Загалом втрати криптоінвесторів оцінюють у понад 140 мільярдів доларів США.