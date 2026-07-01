Скільки коштує біткоїн зараз

Лише в червні з прив'язаних до нього американських біржових фондів вивели понад 4 мільярди доларів – рекордну суму за два роки їх існування. Деталі повідомили в Bloomberg.

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У середу, 1 липня, під час азійських торгів біткоїн опустився до 57 742 доларів, втративши 1,5% вартості. Востаннє на такому рівні криптовалюта торгувалася ще у вересні 2024 року. Щоправда, згодом курс частково відновився – до близько 58 860 доларів на початку торгів у Нью-Йорку.

Аналітики пов'язують тиск на біткоїн із посиленням долара та ймовірним продовженням жорсткої монетарної політики регулятора США – напередодні оприлюднення свіжої статистики щодо американського ринку праці.

Окрім того, інвестори дедалі стриманіше оцінюють нову фінансову стратегію Strategy Inc. Якщо спочатку ринок сприйняв її позитивно, то тепер з'явилися побоювання, що один із найбільших корпоративних власників біткоїна може:

відійти від політики постійного накопичення криптовалюти;

зосередитися на більш гнучкому управлінні своїм балансом.

Загалом біткоїн уже втратив понад половину вартості від свого історичного максимуму, який перевищував 126 тисяч доларів і був зафіксований у жовтні 2025 року.

Ба більше, тепер курс опустився нижче 200-тижневої ковзної середньої — технічного індикатора, який часто розглядають як сигнал можливого тривалого "ведмежого" тренду. Відтак, ймовірно, на ринку й надалі переважатимуть обережні настрої.