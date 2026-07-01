Скільки коштує біткоїн зараз
Лише в червні з прив'язаних до нього американських біржових фондів вивели понад 4 мільярди доларів – рекордну суму за два роки їх існування. Деталі повідомили в Bloomberg.
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У середу, 1 липня, під час азійських торгів біткоїн опустився до 57 742 доларів, втративши 1,5% вартості. Востаннє на такому рівні криптовалюта торгувалася ще у вересні 2024 року. Щоправда, згодом курс частково відновився – до близько 58 860 доларів на початку торгів у Нью-Йорку.
Аналітики пов'язують тиск на біткоїн із посиленням долара та ймовірним продовженням жорсткої монетарної політики регулятора США – напередодні оприлюднення свіжої статистики щодо американського ринку праці.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім того, інвестори дедалі стриманіше оцінюють нову фінансову стратегію Strategy Inc. Якщо спочатку ринок сприйняв її позитивно, то тепер з'явилися побоювання, що один із найбільших корпоративних власників біткоїна може:
- відійти від політики постійного накопичення криптовалюти;
- зосередитися на більш гнучкому управлінні своїм балансом.
Загалом біткоїн уже втратив понад половину вартості від свого історичного максимуму, який перевищував 126 тисяч доларів і був зафіксований у жовтні 2025 року.
Ба більше, тепер курс опустився нижче 200-тижневої ковзної середньої — технічного індикатора, який часто розглядають як сигнал можливого тривалого "ведмежого" тренду. Відтак, ймовірно, на ринку й надалі переважатимуть обережні настрої.