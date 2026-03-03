Біткойн на роздоріжжі – 60 чи 70 тисяч доларів: які сценарії на найближчі місяці

Одна з найпопулярніших криптовалют світу продовжує тримати інвесторів у напрузі. 3 березня ціна біткойна коливалася в межах 65 – 69 тисяч доларів, демонструючи помірне зростання на тлі геополітичної нестабільності та макроекономічних факторів.

Що чекає на біткойн у найближчі місяці?

Ринок опинився в ситуації невизначеності, де можливі як подальше падіння, так і відновлення. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Біткойн знаходиться в зоні невизначеності, де він із легкістю може як далі коректуватись, так і піти на відновлення. Поточна ціна біткойну близька до вартості електроенергії, яка витрачається на його майнінг, для забезпечення системи і всіх платежів. Історично біткойн не може довго знаходитися в зоні собівартості або тим паче нижче.

Як зазначає експерт, одним із ключових факторів тиску на криптовалюту став відтік капіталу зі спотових ETF-фондів: інвестори масово виходили, змушуючи фонди продавати біткойн на ринку, що посилювало падіння. Капітал перетікав у золото, яке вважається більш безпечним активом та демонструє стрімке зростання.

Водночас наприкінці лютого були помітні ознаки стабілізації ситуації на крипторинку, говорить Андрій Шевчишин. Фінансовий аналітик зауважив, що 24 – 25 лютого після довгого розпродажу в ETF-фонди повернувся капітал: сумарно близько 750 мільйонів доларів за два дні.

Позитивний вплив у довгостроковій перспективі можуть мати й наближення регулювання крипторинку в США та посилення ролі інституційних інвесторів.

Усе більше інституційних інвесторів, усе більше фірм включають біткойн у свої активи. Тобто є інституційне зрушення цього ринку. І це залишає надії, що все ж таки перспективи більш позитивні, ніж негативні. Хоча зараз ми на роздоріжжі,

– підсумовує Андрій Шевчишин.

Однак експерт застережує й про ризики: якщо відтік капіталу відновиться, можливе подальше падіння біткойна. На це зокрема може вплинути фактор емоційного розпродажу у відповідь на геополітичні шоки. Наприклад, їх можуть спричиняти заяви або дії президента США Дональда Трампа.

Цікаво! Біткойн відреагував на новини про операцію США та Ізраїлю проти Ірану, впавши до менш як 64 тисяч доларів, проте згодом відновився й 2 та 3 березня наближався до позначки 70 тисяч доларів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розглядає ймовірність наступних сценаріїв для біткойна:

падіння у разі, якщо відновиться відтік з ETF;

відновлення, оскільки криптовалюта факатично досягла "дна" з точки зору собівартості;

відсутність істотних падінь чи зростань на тлі підвищеної волатильності, доки не з'явиться точка розвороту.

Експерт також нагадує, що типові "криптозими" тривають близько 400 днів, а нині від піку минуло трохи більш як 140 днів.

За даними CoinMarketCup, станом на 17:30 за київським часом ціна біткойна перебувала на рівні близько 66,8 тисячі доларів.

Що ще варто знати про ситуацію на крипторинку?