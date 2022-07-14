Білл Гейтс заговорив про втрату місця у списку найзаможніших людей світу: що сталося

Американський мільярдер та один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтс на сьогодні входить до п'ятірки найбагатших людей світу. Однак він повідомив про плани, які можуть змінити цей факт.

Відомий бізнесмен заявив, що має намір передати усі свої статки до однієї благодійної організації. Йдеться про Gates Foundation. Цей фонд разом у минулому створило вже експодружжя Білла та Мелінди Гейтс.

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Зокрема, у твітері Білл Гейтс повідомив, що у липні передасть 20 мільярдів доларів до фонду. Його головна ціль – збільшити річні витрати до 9 мільярдів доларів до 2026 року. Він також згадав про виклики, які спричинила пандемія коронавірусу, війною Росії в Україні та іншими факторами.

Бізнесмен також заявив у твітері, що він зобов'язаний повернути свої ресурси суспільству у спосіб, який допоможе найбільше зменшити страждання та покращити життя людей. Крім того, він закликав інших заможних та впливових людей теж зроблять крок у цьому напрямку.

Дивлячись у майбутнє, я планую віддати майже все своє багатство фонду. Я буду опускатися нижче і врешті решт зникну зі списку найбагатших людей світу,

– пояснив своє рішення Гейтс.

Станом на 14 липня 2022 року, вартість акцій компанії Microsoft коливається на рівні 251,59 долара за штуку. Тоді як ринкова капіталізація техгіганта становить 1,88 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance. На момент створення цього матеріалу, авторитетні видання наступним чином та відповідно оцінюють статки бізнесмена:

Forbes – 102 мільярди доларів;

– доларів; Bloomberg – 113 мільярдів доларів.

Білл Гейтс також подякував своєму давньому соратнику та легендарному інвестору Воррену Баффету за багаторічну підтримку та щедрість, які допомогли фонду будувати амбіційні плани. Востаннє бізнесмен зробив внесок до Gates Foundation у середині червня 2022 року. Йдеться про суму у розмірі 11 мільйонів доларів. Додамо, що капітал Баффета Bloomberg оцінює у 96,7 мільярда доларів.

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