Білл Гейст застеріг інвесторів у біткойн

Американський підприємець та мільярдер заявив, що його турбує волатильна "природа" біткойна. Особливо Гейтс наголосив на тому, що на вартість цифрової монети можуть суттєво впливати різні інформаційні приводи.

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Зокрема, він згадав генерального директора компанії Tesla Ілона Маска, пости якого у соціальній мережі X (раніше Twitter) неодноразово призводили до коливання цін на криптовалюти. За даними CoinDesk, на сьогодні виробник електрокарів володіє біткойнами на суму у розмірі 387 мільйонів доларів.

Також Білл Гейтс наголосив на ризиках біткойна, які пов'язані з різкою зміною ціни. За його словами, особливо йдеться про людей, які не мають значних фінансових ресурсів. Зокрема, бізнесмен заявив, що в Ілона Маска "тонни грошей", тож за нього не потрібно хвилюватися через коливання курсу біткойна.

Якщо у вас менше грошей, ніж в Ілона Маска, то вам, найімовірніше, варто бути обережним,

– наголосив Білл Гейтс.

Ця заява виводить на перший план побоювання Гейтса щодо інвестування в криптовалюти тими, хто не може дозволити собі значних втрат. На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 47 145 доларів за монету. Ринкова вартість криптовалюти становить 924,6 мільярда доларів, за даними СoinMarketCap.