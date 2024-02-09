Билл Гейст предостерег инвесторов в биткоин

Американский предприниматель и миллиардер заявил, что его беспокоит волатильная "природа" биткоина. Особенно Гейтс отметил, что на стоимость цифровой монеты могут существенно влиять различные информационные поводы.

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В частности, он вспомнил генерального директора компании Tesla Илона Маска, посты которого в социальной сети X (ранее Twitter) неоднократно приводили к колебанию цен на криптовалюту. По данным CoinDesk, на сегодня производитель электрокаров владеет биткоинами на сумму в размере 387 миллионов долларов.

Также Билл Гейтс отметил риски биткоина, которые связаны с резким изменением цены. По его словам, особенно речь идет о людях, которые не имеют значительных финансовых ресурсов. В частности, бизнесмен заявил, что у Илона Маска "тонны денег", поэтому за него не нужно волноваться из-за колебаний курса биткоина.

Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, то вам, скорее всего, стоит быть осторожным,

– подчеркнул Билл Гейтс.

Это заявление выводит на первый план опасения Гейтса по инвестированию в криптовалюты теми, кто не может позволить себе значительных потерь. На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 47 145 долларов за монету. Рыночная стоимость криптовалюты составляет 924,6 миллиарда долларов, по данным СoinMarketCap.