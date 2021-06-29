Безос об'єднався з голлівудським актором задля грандіозного проєкту: яку ціль вони переслідують

Засновник Amazon Джефф Безос та відомий голлівудський актор Двейн Джонсон анонсували грандіозну подію, яка станеться вже на цьому тижні. Чого варто чекати – читайте далі.

Актор опублікував в інстаграм фото з Джеффом Безосом, написавши про колаборацію Amazon Studios та його компанії Seven Bucks Production.

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Безос та Джонсон анонсували спільний проєкт

Наразі жодних подробиць про спільний проєкт Безоса та Джонсона немає. Варто зауважити, що Seven Bucks Production стоїть за створенням таких стрічок, як "Гоббс і Шоу", "Хмарочос", "Джуманджі: Ласкаво просимо в джунглі". Тоді як Amazon Studios допомогла з'явитися таким картинам як:

"Джек Райан",

"Дивовижна місіс Мейзел",

"Пізня ніч",

"Манчестер біля моря".

Наближається захопливий тиждень, коли наші Amazon Studios та Seven Bucks Prod збираються для великого оголошення, щоб доставити задоволення сім'ям по всьому світу. Спільні пристрасті та завжди важка робота своїми руками. Я з нетерпінням чекаю цього, брате,

– написав Джонсон в інстаграм.

Крім того, актор, який за минулий рік заробив понад 87 мільйонів доларів, додав, що: "Teremana вже в дорозі". Teremana – компанія, яка створює дрібні партії текіли, яку Джонсон заснував у березні минулого року.