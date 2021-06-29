Актер опубликовал в инстаграм фото с Джеффом Безосом , написав о коллаборации Amazon Studios и его компании Seven Bucks Production .

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Безос и Джонсон анонсировали совместный проект

Пока никаких подробностей о совместном проекте Безоса и Джонсона нет. Стоит заметить, что Seven Bucks Production стоит за созданием таких лент, как "Хоббс и Шоу", "Небоскреб", "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли". Тогда как Amazon Studios помогла появиться таким картинам как:

"Джек Райан",

"Удивительная миссис Мейзел",

"Поздняя ночь",

"Манчестер у моря".

Приближается увлекательный неделю, когда наши Amazon Studios и Seven Bucks Prod собираются для большого объявления, чтобы доставить удовольствие семьям по всему миру. Совместные страсти и всегда тяжелая работа своими руками. Я с нетерпением жду этого, брат,

– написал Джонсон в инстаграм.

Кроме того, актер, за прошлый год заработал более 87 миллионов долларов, добавил, что: "Teremana уже в пути". Teremana – компания, которая создает мелкие партии текилы. Джонсон основал ее в марте прошлого года.