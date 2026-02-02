Про це зовсім не говорять: хто має право на безоплатний проїзд в Україні

Чимало українців постійно користуються громадським транспортом. Однак багато з них можуть не платити за проїзд, адже це передбачено українським законодавством.

Хто може їздити безплатно громадським транспортом?

Перелік усіх категорій громадян, що можуть не оплачувати собі квиток, є на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики.

Згідно з правилами, безплатно їздити в автобусах, трамваях та тролейбусах, можуть:

учасники бойових дій та особи, які прирівняні до них;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, що прирівняні до них;

особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (має бути не більше однієї особи, яка супроводжує);

особи, які віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;

діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

особи з інвалідністю І, II та III групи;

неповнолітні з інвалідністю;

особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (повинно бути не більше однієї особи, яка супроводжує);

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

батьки військових, які загинули або зникли безвісти під час проходження військової служби;

член родини загиблого (померлого) ветерана війни;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;

ветерани;

члени багатодітних родин;

пенсіонери за віком;

непрацюючі працездатні особи, яка здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або людиною, яка досягла 80-річного віку тощо;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Цікаво! Учні закладів загальної середньої освіти міста, а також курсанти вищих військових навчальних закладів мають право безоплатний проїзд з 1 вересня по 1 липня. Водночас учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти можуть платити за проїзд у розмірі 50 % вартості.

Чи впливає вік пенсіонера на право на безоплатний проїзд?

Незалежно від віку, у якому людина вийшла на пенсію, вона має право користуватися пільгою на безоплатний проїзд. Про це йдеться у постанові "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Проте людина вже має офіційно перебувати на пенсії. Зокрема мати важливий документ – пенсійне посвідчення.

Установити, що право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,

– наголошується у постанові.

Зверніть увагу! У випадку відсутності пенсійного посвідчення, людині можуть відмовити у безоплатному проїзді.

