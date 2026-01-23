Укр Рус
23 січня, 07:00
Приємна пільга: хто з українців може безплатно їздити у транспорті

Валерія Моргун
Основні тези
  • В Україні безплатний проїзд у міському транспорті надається декільком категоріям громадян, включаючи учнів та студентів, які можуть сплачувати половину вартості квитка.
  • Зокрема деякі особи мають знижки на проїзд у поїздах.

В Україні чимало категорій громадян мають право на пільговий проїзд у транспорті. Це означає, що таким особам не доведеться платити за квиток.

Хто може не платити за проїзд у транспорті?

Йдеться про міський пасажирський комунальний транспорт загального користування, про що повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики.

До списку пільговиків належать такі люди:

  1. УБД та особи, прирівняні до них;
  2. реабілітовані особи;
  3. постраждалі учасники Революції гідності;
  4. особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них;
  5. особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи, яка супроводжує);
  6. громадяни, віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  7. учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;
  8. діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
  9. особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;
  10. діти з інвалідністю;
  11. особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує)
  12. військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;
  13. член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  14. особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
  15. колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
  16. колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;
  17. ветерани;
  18. діти з багатодітних сімей та батьки;
  19. пенсіонери за віком;
  20. непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;
  21. учні закладів загальної середньої освіти міста з 1 вересня по 1 липня;
  22. курсанти вищих військових навчальних закладів (безоплатний проїзд з 1 вересня по 1 липня);
  23. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Зверніть увагу! Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти можуть платити за проїзд у розмірі 50 % вартості.

Хто може їздити безплатно або зі знижками потягом?

Право за пільги щодо проїзду потягом передбачене Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Діти та учні віком від 6 до 14 років мають право на 25% знижки на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. Водночас студенти та учні закладів освіти можуть використати знижку у розмірі 50% на квитки в усіх типах вагонів у межах України.

Люди зі статусом УБД мають вибір:

  1. безоплатний проїзд один раз на два роки,
  2. 50% знижка один раз на рік.

Зауважте! Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, мають право на 50% знижки на всі залізничні поїздки територією України.

Що ще слід знати про безплатний проїзд?

  • Аби мати змогу не платити за проїзд, людина має продемонструвати документ, який підтверджує статус пільговика. Наприклад, для пенсіонерів це пенсійне посвідчення. Якщо ж документа немає, то людині можуть відмовити у безплатному квитку.
  • Також у Львові встановили нову пільгу – 60 безплатних поїздок на місяць міським транспортом. Він почне діяти з 1 березня 2026 року. Однак можливість надається не всім, а українцям які відповідають певним критеріям – є військовим пенсіонером за вислугою років або людиною, які втратила годувальника та досягла 60 років. Також пільговика повинен проживати у Львівській громаді.