Деякі країни можуть здивувати: де у світі найвищий рівень безготівкових платежів

У сучасному світі технологій безготівкові розрахунки швидко витісняють паперові гроші. Вже зараз є чимало країн, де готівкою майже не користуються або користуються вкрай рідко.

Хто лідирує за безготівковими платежами?

Сьогодні лідерами за часткою безготівкових розрахунків стали розвинені країни Північної Європи та Азії, як свідчать дані amarcomparison.

П’ять країн у світі фактично майже повністю відмовилися від готівки у повсякденному житті. До них належать:

Норвегія

Частка безготівкових платежів перевищує 98%. Населення країни зазвичай користується онлайн-банкінгом, а кількість банкоматів та операцій з паперовими грошима залишається мінімальною.

Фінляндія

Тут цифрові платежі становлять близько 97% від щоденних операцій жителів. Вся справа у високій фінансовій грамотності фінів та потужній інфраструктурі для безконтактних платежів.

Швеція

Країну називають беззаперечним піонером у відмові від готівки, а частка безготівкових платежів теж сягає 97%. Жителі розплачуються банківськими картами та місцевими додатками, наприклад, Swish. А багато магазинів та громадський транспорт взагалі не приймають готівку.

Південна Корея

Країна є лідером у азійському регіоні і не надто відстає від Європи. Обсяг цифрових транзакцій у ній сягає цілих 96%. Перехід на цифрові рейки стимулюють на державному рівні, включаючи податкові пільги для громадян, які використовують електронні платежі та картки.

Китай

Хоча кредитні картки тут не такі популярні, країна має найбільший обсяг платежів за допомогою смартфонів та QR-кодів через цифрові платформи, наприклад, Alipay, WeChat Pay тощо. А частка безготівкових розрахунків наближається до 95%.

У десятці лідерів за використанням безготівкових платежів також опинилися:

Данія – 95%;

Нідерланди – 94%;

Велика Британія – 93%;

Канада – 92%;

Австралія – 91%.

Фото: Країни-лідери за безготівковими платежами / amarcomparison

Зауважте! Данію та Нідерланди вважають країнами з найвищою в Європі щільністю платіжних терміналів на душу населення

Чому Північна Європа відмовляється від готівки?

Таким чином, за дослідженнями п’ять із десяти країн-лідерів за рівнем безготівкових розрахунків – це скандинавські країни.

Експерт фінансової компанії Finansplassen Олле Петтерссон пояснив Euronews, що саме для країн Півночі безготівкові системи виявилися особливо корисними. Річ у тім, що вони допомагають долати їхні специфічні виклики, зокрема низьку щільність населення та суворі погодні умови, які можуть ускладнювати традиційні способи оплати.

За словами Петтерссона, ці держави також мають високий рівень довіри до державних інституцій та відносно невелике населення. Це полегшує тестування та впровадження нових фінансових інструментів.

Як з безготівковими розрахунками в Україні?

У 2025 році українці активно користувалися платіжними картками. Загалом картками, випущеними українськими банками та фінансовими установами, провели 9,5 мільярда операцій на загальну суму 7,16 трильйона гривень.

Попри повномасштабну війну, регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру та ризики перебоїв зі світлом, більшість громадян продовжували обирати безготівкові розрахунки.

Зокрема без використання готівки українці здійснили 9,08 мільярда операцій на 4,68 трильйона гривень. Порівняно з 2024 роком кількість таких операцій зросла на 11%, а їхній загальний обсяг – на 10,4%.

У результаті частка безготівкових платежів у структурі всіх карткових операцій досягла 65,4% за сумою та 95,5% за кількістю транзакцій.