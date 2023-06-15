Підвищення інфляції у Швеції: як на це вплинув концерт Бейонсе, – Financial Times

Турне співачки, яке розпочалося у Стокгольмі, спровокувало різкий ріст цін на готелі та не тільки. Економісти вважають, що через це інфляція в країні перевищила усі очікування.

Як Бейонсе вплинула на економіку Швеції

Економісти одного з провідних банків Північної Європи Danske Bank вважають, що рішення співачки почати світове турне в Стокгольмі в травні призвело до різкого зростання цін на місцеві готелі. Це спровокувало підвищення інфляції.

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Чимало шанувальників співачки з'їхалися з усього світу у Швецію. Відтак багатьом із них доводиться проживати за межами столиці у готелях за дуже високими цінами.

Бейонсе відповідальна за сюрприз цього місяця. Це досить дивно для однієї події. Ми такого раніше не бачили,

– сказав Міхаель Гран, головний економіст Danske у Швеції, який оцінив, що співачка спричинила зростання на 0,2 відсоткових пункти.

Ресторани та готелі додали 0,3 відсоткових пункти до травневого показника, а відпочинок і культура – ​​0,2 відсоткових пункти.

Відтак, за даними Bloomberg, у травні інфляція у Швеції зросла на 8,2%. Це вище середньої оцінки в 7,8%, а також 8,1%, очікуваних від центрального банку Швеції. Експерти висловили надію на те, що в червні "несподіване зростання" цін спаде.

Долар та інфляція в США

Станом на початок травня американський долар втрачав позиції проти 6 інших валют. Такі зміни спровокували дані стосовно інфляції у США.

Згідно з ними інфляція у першій економіці світу сповільнилася більше, ніж очікували. Як повідомляє CNBC, зростає ймовірність того, що Федеральний резерв сповільнить темпи підвищення базової ставки.

Нагадуємо, що за прогнозами у травні річна інфляція в країні мала знизитися до 4,1%. А це найнижчий показник з березня 2021 року.