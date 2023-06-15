Как Бейонсе повлияла на экономику Швеции

Экономисты одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank считают, что решение певицы начать мировое турне в Стокгольме в мае привело к резкому росту цен на местные отели. Это спровоцировало повышение инфляции.

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Многие поклонники певицы съехались со всего мира в Швецию. Следовательно, многим из них приходится проживать за пределами столицы в отелях по очень высоким ценам.

Бейонсе отвечает за сюрприз этого месяца. Это достаточно удивительно для одного события. Мы такого раньше не видели,

– сказал Михаэль Гран, главный экономист Danske в Швеции, который оценил, что певица повлекла за собой рост на 0,2 процентных пункта.

Рестораны и гостиницы добавили 0,3 процентных пункта к майскому показателю, а отдых и культура – 0,2 процентных пункта.

Следовательно, за данным Bloomberg, в мае инфляция в Швеции выросла на 8,2%. Это выше средней отметки в 7,8%, а также 8,1%, ожидаемых от центрального банка Швеции. Эксперты выразили надежду на то, что в июне "неожиданный рост" цен спадет.

Доллар и инфляция в США

По состоянию на начало мая американский доллар терял позиции против 6 других валют. Такие изменения спровоцировали данные по инфляции в США.

Согласно им инфляция в первой экономике мира замедлилась больше, чем ожидалось. Как сообщает CNBC, растет вероятность того, что Федеральный резерв замедлит темпы повышения базовой ставки

Напоминаем, что за прогнозами в мае годовая инфляция в стране должна была снизиться до 4,1%. А это самый низкий показатель с марта 2021 года.